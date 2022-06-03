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03 Haziran 2022 Cuma 12:39:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 12:39:00

Riskli yapılardan tahliye edilenlere kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, afet riski altındaki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek, bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar"ın adı "6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar" seklinde değiştirildi.

Yapılan düzenlemeyle, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Kira yardımı yapılması ve/veya faiz desteği verilmesi" başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek ve/veya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

Düzenleme ile uygulama alanı da "Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan" olarak değiştirildi.

Etiketler : Riskli Yapıyı Malik KİRA YARDIMI Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi
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