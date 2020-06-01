Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama: Testim pozitif çıktı
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında yaptırdığı koronavirüs testinin çıktığını söyledi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TEKRAR TEST YAPTIRDIM
NTV canlı yayınında konuşan Dilmen, "Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. " dedi.
KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı" ifadeleriyle sürdürdü.
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
- Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
- CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
- Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
- Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri