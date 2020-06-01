Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama: Testim pozitif çıktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



TEKRAR TEST YAPTIRDIM

NTV canlı yayınında konuşan Dilmen, "Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. " dedi.

KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM

Rıdvan Dilmen sözlerini, "Kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı" ifadeleriyle sürdürdü.