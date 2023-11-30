30 Kasım 2023 Perşembe 14:33:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 14:33:00
Rezervler 136,5 milyar dolara yükseldi
Kaynak: AA
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Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
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