Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi

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30 Haziran 2022 Perşembe 09:29:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 09:31:00

Reyhanlı katliamının talimatını veren Mehmet Gezer Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in “saldırının talimatını aldım” dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, ABD'den Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, 'Saldırının talimatını aldım' dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet'ten gelen açıklama şöyle:

Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.

Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır.

09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü reyhanlı katliam Memet Gezer
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