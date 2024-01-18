18 Ocak 2024 Perşembe 06:49:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 06:49:00
Restorasyon için leyleklerin göçü beklendi
Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki tarihi çan kulesinde başlatılan restorasyon, leyleklerin yeniden yuvalarında konaklayabilmesi için nisana kadar tamamlanacak.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, "Amacımız yaz sezonunda kuleye yuva yapan leyleklerin tedirgin olmaması. Leyleklerin nisan ayında buraya göç ettiğini biliyoruz. O güne yetiştirmek gayesiyle şu an çalışmalara başlandı" dedi.