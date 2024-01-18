Restorasyon için leyleklerin göçü beklendi

Restorasyon için leyleklerin göçü beklendi

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, "Amacımız yaz sezonunda kuleye yuva yapan leyleklerin tedirgin olmaması. Leyleklerin nisan ayında buraya göç ettiğini biliyoruz. O güne yetiştirmek gayesiyle şu an çalışmalara başlandı" dedi.