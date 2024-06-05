Restoranda sürpriz misafir!
Kaynak: IHA
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir restorana su samuru girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beykoz'da su samuru karaya çıkarak restorana girdi.
İstanbul'da bir restorandaki davetsiz misafir çevredekileri heyecanlandırdı.
Olay, Beykoz ilçesinde bir restoranda meydana geldi.
Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir su samurunun kıyıya çıkarak restorandaki ağaçlık alanın üzerine uzandı.
Çevredekileri heyecanlandıran anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Su samuru, İstanbul kıyılarında ender rastlanan bir tür olarak biliniyor.