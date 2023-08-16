İkinci tur seçimlerinin ertesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapan, Zoom üzerinden CHP'li yöneticilerle yaptığı gizli toplantı deşifre olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul adaylığına yeşil ışık yaktı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı için rest çektiğini yazmasının ardından İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" dedi. "Kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, mayıs seçimlerinde yaşadıkları hayal kırıklığına çok üzüldüğünü belirterek, mağlubiyetinden dolayı özür diledi. CHP'nin ikinci parti olmakla övünmemesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "28 Mayıs'tan sonra neredeysem ordayım, bu değişimin tam göbeğimdeyim. İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakmalıyız. Partiler ötesi bir ittifakı kurmak için elimden geleni yapacağım. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Adayım demek siyasi olarak doğru değil, yola çıkıyorum" diyerek adaylık sinyali verdi.