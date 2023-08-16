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16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:33:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:33:00

Resti gördü, geri adım attı! 'Adayım' diyemedi, yola çıktığını söyledi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kılıçdaroğlu'nun ‘Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin' resti çektiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün basın toplantısı yaptı. ‘Genel başkanlık' iddiasından geri adım atan İmamoğlu, “İstanbul ile mühürlüyüm, adayım demedim yola çıkıyorum dedim” diye konuştu.

İkinci tur seçimlerinin ertesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapan, Zoom üzerinden CHP'li yöneticilerle yaptığı gizli toplantı deşifre olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul adaylığına yeşil ışık yaktı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı için rest çektiğini yazmasının ardından İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" dedi. "Kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, mayıs seçimlerinde yaşadıkları hayal kırıklığına çok üzüldüğünü belirterek, mağlubiyetinden dolayı özür diledi. CHP'nin ikinci parti olmakla övünmemesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "28 Mayıs'tan sonra neredeysem ordayım, bu değişimin tam göbeğimdeyim. İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakmalıyız. Partiler ötesi bir ittifakı kurmak için elimden geleni yapacağım. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Adayım demek siyasi olarak doğru değil, yola çıkıyorum" diyerek adaylık sinyali verdi.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu yerel seçimler istanbul aday
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