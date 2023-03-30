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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sakarya İl Müftülüğüne atama kararı
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30 Mart 2023 Perşembe 03:37:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 03:37:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sakarya İl Müftülüğüne atama kararı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ataması yapıldı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Etiketler : Diyanet işleri Başkanlığı Resmi gazete Sakarya

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