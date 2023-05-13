VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg'dan gururlandıran görüntüler
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Türkiye yarın sandık başına gidiyor...
Propaganda yasağı başladı
Hayata bağlayan yol
Akıllı saat kaybolmayı önleyecek
13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:30:00

Resmi Gazete'de yayımlandı... Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

ABONE OL

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre muayenehane sahibi hekimler kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlığın izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

Muayenehane sahibi hekimler, kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Sağlık Bakanlığının izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklerle, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapmalarına kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Yönetmelik değişikleri kapsamında, muayenehane sahibi hekimler kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlığın izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedilebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilecek.

Poliklinik oda standardı, araç-gereç, personel ve ruhsat işlemlerine ilişkin uygulamaya yönelik değişiklikler de yönetmelikle belirlendi.

Etiketler : resmi gazete hastane özel hastane
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Kahkahalı gece

Kahkahalı gece
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
"Evde patron Serap"

"Evde patron Serap"
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
Eski sevgililer aynı projede

Eski sevgililer aynı projede
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX