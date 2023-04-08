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Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis tatile giriyor
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08 Nisan 2023 Cumartesi 05:23:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 05:23:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis tatile giriyor

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM dün itibarıyla tatile girdi. Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.

Etiketler : tbmm resmi gazete tatil

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