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30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:38:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:38:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli sayılacak

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Başkan Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

60 YAŞ ÜSTÜNE İDARİ İZİN

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

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