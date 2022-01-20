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20 Ocak 2022 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:35:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı

Kaynak: AA

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Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı. Buna göre, eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

Etiketler : Kamu ihaleleri parasal limitler KİK
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