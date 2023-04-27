VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alacak
İtalya Kupası'nda Juventus'u yenen Inter finale çıktı
Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak
Kurtulmuş: Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir
Biden'dan Kuzey Kore'ye uyarı: Olası bir nükleer saldırı rejimin sonunu getirebilir
27 Nisan 2023 Perşembe 03:12:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 03:12:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

Etiketler : resmi gazete uzman erbaş jandarma
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Anne acısı

Anne acısı
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
‘Bergen' ekibine sahtecilik davası

‘Bergen' ekibine sahtecilik davası
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX