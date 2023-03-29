İthal cep telefonu düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.



30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.