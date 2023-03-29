Resmi Gazete'de yayımlandı... İthal cep telefonu düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı
İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.
İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.