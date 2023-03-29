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İthal cep telefonu düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı
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29 Mart 2023 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 00:49:00

Resmi Gazete'de yayımlandı... İthal cep telefonu düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı

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İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

Etiketler : resmi gazete ithal cep telefonu

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