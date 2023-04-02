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Resmi Gazete'de yayımlandı: Gelir desteği ödemeleri artırıldı
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02 Nisan 2023 Pazar 02:50:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 02:50:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Gelir desteği ödemeleri artırıldı

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Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemelerinin artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde ödeme miktarlarını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1500 lira olan destek ödemesi miktarı 2 bin 250 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1995 lira ise 2 bin 992 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1500 liralık destek 2 bin 250 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1200 liralık destek de 1800 liraya yükseltildi.

Etiketler : resmi gazete gelir desteği açıklama

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