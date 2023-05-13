VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne atama kararı
Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi: BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz
İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kadınlara yönelik politikalara ilişkin paylaşım
UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:50:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:50:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne atama kararı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Resmi Gazete yayımlanan atama kararına göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Akif Balta atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı.

Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı.

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Etiketler : Resmi Gazete Devlet su işleri cumhurbaşkanı erdoğan
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
Açılış buluşması

Açılış buluşması
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
Kalpli paylaşım

Kalpli paylaşım
Bali'de evlendi

Bali'de evlendi
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX