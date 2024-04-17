VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
AYM Başkanvekilliği görevine Basri Bağcı seçildi
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
İran saldırısının görünmeyen yüzü: ''Katil İsrail, mağdur İsrail oldu''
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
17 Nisan 2024 Çarşamba 00:39:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 00:39:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! AYM Başkanvekilliği görevine Basri Bağcı seçildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği Basri Bağcı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX