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Resmi Gazete'de yayımlandı: Akademisyen alımı yapılacak
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 02:44:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 02:44:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akademisyen alımı yapılacak

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına 28 akademisyenin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen ve açıktan atamayla bir doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve 26 öğretim görevlisi alınacak.

İlanla ilgili tüm bilgilere "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Etiketler : resmi gazete akademisyen EGM
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