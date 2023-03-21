VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkçılık ve su ürünleri komisyonu kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor
Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil
ABD Başkanı Biden, ilk kez veto yetkisini kullandı
Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 30 tutuklama
Rus savaş uçağı ABD'ye ait bombardıman uçaklarına karşı havalandı!
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin füze denemeleri görüşüldü
ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye minnettar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
ABD'de yeni yöntemler keşfeden kapkaççıların mağdur sayısı artıyor
AB'nin bağışçılar konferansında Türkiye için taahhüt miktarı 6 milyar euro
Ekvador'da deprem nedeniyle OHAL ilan edildi
Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek
ICN: Dünya çapındaki hemşire eksikliği, küresel bir sağlık acil durumu olarak ele alınmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi
Ukrayna: Rusların kuşatma girişimleri nedeniyle Avdiyivka, "Bahmut"a dönüşebilir
Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek
UNICEF: Nijerya'da 78 milyon çocuk suyla ilgili tehditlerle karşı karşıya
37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
21 Mart 2023 Salı 01:32:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 01:32:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun amacına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, aynı amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı, ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen tutarlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

Etiketler : CB Resmi Gazete Afet yeniden imar fonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX