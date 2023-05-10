Resmi Gazete'de yayımlandı: 78 sözleşmeli personel alınacak
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra hizmet birimlerine 78 sözleşmeli personelin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı
İlana göre, alımlar yazılı ve sözlü yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.
Buna göre, farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak.
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