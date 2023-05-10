Resmi Gazete'de yayımlandı: 78 sözleşmeli personel alınacak

İlana göre, alımlar yazılı ve sözlü yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna göre, farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak.