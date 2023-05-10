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Resmi Gazete'de yayımlandı: 78 sözleşmeli personel alınacak
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 02:10:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 02:10:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: 78 sözleşmeli personel alınacak

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra hizmet birimlerine 78 sözleşmeli personelin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı

İlana göre, alımlar yazılı ve sözlü yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna göre, farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak.

Etiketler : resmi gazete personel alımı kpss
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