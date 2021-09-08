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08 Eylül 2021 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 19:03:00

Resmi açıklama yapıldı: Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın, 'ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlı'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı' yönündeki iddialarını yalanladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın, 'ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlı'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı' yönündeki iddiaları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden tarafından yalanlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yabancının, "Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izniyle bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması" şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabildiği hatırlatıldı.

"ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönünde iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca iddia edildiği gibi, Türk vatandaşlığı mevzuatına göre, "taksitle ödeme usulü" ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür." ifadesine de yer verildi.

Etiketler : chp faik öztrak yalan iftira aytun çıray
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