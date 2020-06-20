Resmen kabusu yaşıyorlar! Brezilya'da bir günde tam 54 bin yeni vaka

Resmen kabusu yaşıyorlar! Brezilya'da bir günde tam 54 bin yeni vaka

Yeni tip koronavirüs salgını Brezilyayı esir aldı. Brezilya, son 24 saatte 54 bin vaka ile dünya genelinde, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaştı..



Kovid-19 salgını Güney Amerika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Brezilya'da bir günde 54.000’den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı.



Bu rakam dünya genelinde, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede toplam can kaybı ise bin 206 ölüm artarak, 48 bin 427’ye yükseldi.



Brezilya Medya Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada, resmi verilerde yaşanan tutarsızlıklar nedeniyle veriler üzerinde çalışma yapıldığı aktarıldı. Konsorsiyum, eyaletlerden korona virüs verilerini toplayarak yeniden düzenledi.



Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr, açıklamasında "Brezilya olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı" ifadelerini kullandı.



Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.



'Brezilya evde kalmaya dayanamıyor'Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamada ülkenin bazı eyaletlerinde ve kentlerinde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) eleştirdi.



Devlet Başkanı, eyalet valilerinin aldığı karantina kararlarını suç olarak değerlendirdi.



Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, "Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor" ifadelerini kullandı.



Bolsonaro, ayırca 'dünyadaki en az bilimsel şeyin' DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.



DÜNYADAKİ SON DURUM



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 580 bin 270 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 693 bin 396'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 459 bin 265 kişi hayatını kaybetti.

