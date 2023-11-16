VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: "Çoktan kaybettiler"
A Milli Futbol Takımımız, Almanya'ya ulaştı
Cansu Bektaş dünya şampiyonu oldu
PFDK kararları açıklandı: Koça, Çebi'ye ve Doğan'a ceza
10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi
16 Kasım 2023 Perşembe 20:37:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 20:37:00

Resmen duyuruldu: Türkiye'den Eurofighter Typhoon hamlesi!

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter Typhoon uçağı alınmasının planlandığını duyurdu. İspanya ve İngiltere'nin 'evet' dediğini söyleyen Güler, Almanya'yı da ikna etmek için uğraştıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.

"KAAN İNŞALLAH BU YILIN SONUNDA UÇUŞUNU YAPACAK"

"Bizim için asıl olan iki uçağımız var." diyen Güler, "Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak." dedi.

Etiketler : bakan güler bütçe komisyonu eurofighter
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX