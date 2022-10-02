Resepsiyonda 28 Şubat zihniyeti!

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tepki çeken görüntüler meydana geldi.

Bir grup rütbeli asker adeta 28 Şubat zihniyetini andıran bir eylem gerçekleştirdi.

RESEPSİYONDA 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ! RÜTBELİ ASKERLER, VALİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.