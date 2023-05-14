VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde seçim sonuçları
"Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir"
Ömer Çelik: Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor
Dünya basını Türkiye'deki seçimlerin ilk sonucunu böyle duyurdu
Öldürülen teröristin kimliğiyle oy kullanmaya kalktı!
Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 19:43:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 19:43:00

Rekor katılım... Sandığa gitme oranı belli oldu

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde katılım oranı sayısında rekor katılım gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi. Son verilere göre yüzde 93,6 katılım oranıyla Türkiye tarihinde rekor kırıldı.

Son verilere göre yüzde 93,6 katılım oranıyla Türkiye tarihinde rekor kırıldı.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 olmuştu.

Etiketler : türkiye seçim cumhurbaşkanı milletvekili
Hande Erçel: Gözü kara biriyim

Hande Erçel: Gözü kara biriyim
56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'

56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Annesiyle mankenlik yaptı

Annesiyle mankenlik yaptı
Kıyafette rekabet var

Kıyafette rekabet var
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
"Evde patron Serap"

"Evde patron Serap"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX