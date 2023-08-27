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27 Ağustos 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 15:45:00

Reklamın dozunu kaçırdı! CHP'li Belediyeden Türk Bayrağı'na saygısızlık: Adli işlem başlatıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklar reklam panolarına asılmıştı. Tepki çeken skandal görüntülere ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : muğla fethiye reklam türk bayrağı alim karaca
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