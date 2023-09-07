Reklam ve gerçek

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış çok sayıda ilçede sele neden oldu. İstanbul Valiliği selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 31 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Selde bin 754 ev ve işyeri zarar gördü. Küçükçekmece'ye giden İBB Başkanı İmamoğlu'na vatandaşlar, "Biz öldükten sonra mı yardım gelecek" diye isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki akşam İstanbul'un kuzeyi için taşkın ve sel uyarısında bulundu. Önceki akşam kısa sürede etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle Başakşehir'de Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece'de Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetti.

VALİLİK: BİN 754 EVİ SU BASTI

İstanbul Valiliği, sel ile ilgili yaptığı açıklamada, 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Valilik "Su baskınlarında ilk belirlemelere göre bin 754 ev ve iş yeri etkilendi" açıklamasında bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm olaylarıyla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde etkili olan yağışta birçok sokakta meydana gelen sel nedeniyle bir dere taşarken birçok ev ve işyeri hasar gördü. Selin sürüklediği araçların birbirine çarparak durdukları, bazı araçların çevredeki ev ve iş yerlerine çarptığı görüldü. Arnavutköy İsmet İnönü Caddesi'nde bazı noktalarda selin toprağı çamur halinde yola indirdiği, Boğazköy ve Bolluca'da taşan derelerdeki suların tahliye edildiği, salatalık, biber, soğan ekili bazı seralarda da hasar oluştuğu görüldü.

GECEKONDU ÇÖKTÜ

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı. Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

METREKAREYE 128 KİLO YAĞIŞ

AKOM'dan yapılan açıklamada, sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İBB 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

ARNAVUTKÖY BATAKLIĞA DÖNDÜ

Selin vurduğu Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde yapımı devam eden millet bahçesinde banklar yerinden söküldü, sera alanları çamura battı. Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemeler ise köprüye takıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum katta hayatını kaybeden Gine uyruklu Imara Kebe'nin 2 yıl önce taşındığı ortaya çıktı.

GÜMRÜK SULAR ALTINDA

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı. Sel sırasında restoranda bulunan yaklaşık 70 kişi çalışanlar tarafından çatıya çıkarıldı. Su seviyesinin 3 metre yükseldiği restoran bahçesinde itfaiye ve su dalgıçları tarafından çatıdakiler botlarla kurtarıldı. Sel taşkınına, yarım kalan Menekşe deresi ıslah çalışmasının neden olduğu iddia edildi.

REKLAM VAR, İCRAAT YOK

İstanbul'daki sel felaketi İBB'nin geçen yıl her köşeye astığı "Söz verdik yaptık. 10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" reklamlarını akla getirdi. Bu reklamları kendisi de sosyal medyasından paylaşan İmamoğlu, AKOM'da dün şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'un çözülmesi gereken sorunları var. Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir. Bu da önemli bir gelişme. Dört yılda yatırımlarımızın ne kadar hayati olduğunu gördük."

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak sonrası 3 ilçe suya gömüldü. Yaşananlar ise akıllara İBB'nin "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" yazılı reklam panosunu getirdi.

HANE BAŞINA 15 BİN TL DESTEK

Bakan Yerlikaya, Başakşehir'de selde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven (57) için ilçedeki Hz. Hüseyin Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı. Yerlikaya"Ssel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere 15 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlandı" dedi. Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, AFAD ve bakanlık yardımına ilaveten, belediyenin de yaptığı ödemeyle selzedelere toplam 20 bin lira verileceğini söyledi.

BARAJLARA BİR ETKİSİ OLMADI

Metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün 27.88 iken bugün itibariyle bu rakam 0.28 artarak 28.16 olarak ölçüldü.

Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırıldı, mobilyalar su içinde kaldı, sürüklenen arabalar kullanılmaz hale geldi.

MASKO'DA HASAR BÜYÜK

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden hasar alan noktalardan biri oldu. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırılırken mobilyalar su içinde kaldı. Dükkandaki suyun çekilmesiyle bazı dükkanların içlerinde yaklaşık 1,5 metrelik izler oluştu. Su basan dükkanların bulundığı cadde ise çamurla kaplandı. İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde iş yeri bulunan Zümrüt Kaya, 5 milyon lira zararlarının bulunduğunu ifade etti.

KAYAŞEHİR'E METRO SEFERLERİ DURDU

Metro İstanbul, kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: 'BİZ ÖLÜNCE Mİ GELECEKTİNİZ!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Kırlangıç Sokak sakini bir kadın, İSKİ'nin gelmediğini belirterek İmamoğlu'na tepkide bulundu. Kadın, 'İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler öldükten sonra mı?" dedi. İmamoğlu ise"1800- 2000'e yakın çağrı var, illerden buraya gelinmesine gerek yok, bir saatte 2 bin'e yakın çağrı İSKİ'ye iletildi. Arkadaşlarım not alsın, ilgilensin sizlerle" dedi.

11 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 il için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Özhaseki; Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

BUNGALOVLAR RUHSATSIZ

Kırklarelİ İğneada'ya bağlı bungalov evlerin yer aldığı bölgede doktor çift Selman Bağışlar ve eşi Mihriban'ın cansız bedenine ulaşıldı, sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 1 kişi ise aranıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, evlerin ruhsatsız olduğunu ve soruşturma başlatıldığı açıkladı.

İŞLETMECİYE GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise "Maalesef, Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor" dedi.