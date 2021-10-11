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11 Ekim 2021 Pazartesi 19:59:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 19:59:00

Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma

Kaynak: TRT Haber

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Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."

Etiketler : DSM Rekabet Kurumu Trendyol
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