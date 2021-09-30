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30 Eylül 2021 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 20:32:00

Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a 'Haksız rekabet'ten tedbir kararı

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Rekabet Kurumu tarafından online alışveriş sitesi Trendyol'a Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla önaraştırma yapılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu tarafından online alışveriş sitesi Trendyol'a Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla önaraştırma yapılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurulunun 29.07.2021 tarihli ve 21-36/487-M sayılı kararı ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir.

Önaraştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda; Trendyol'un, hem 3. taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla, TrendyolMan ve TrendyolKids gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmiştir.

Bu deliller ile birlikte, çok kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol'un, özellikle son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde önemli pazar payı elde ettiği dikkate alındığında söz konusu uygulamaların nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Trendyol'un, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahaleler de dâhil olmak üzere kendi ürünlerini kayırmaya, satıcılar arasında ayrımcılık yapmaya ve pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri kendi markaları lehine paylaşımına ve kullanımına yönelik tüm davranışlardan kaçınması ve bu kararların denetlenebilirliğini teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması gerektiğine karar verilmiştir.

Etiketler : Rekabet Kurumu Trendyol Haksız rekabet
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