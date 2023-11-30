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Rekabet Kurulu'ndan ilaç sektörüne soruşturma
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30 Kasım 2023 Perşembe 10:50:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 10:50:00

Rekabet Kurulu'ndan ilaç sektörüne soruşturma

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

AA'da yer verilen habere göre, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilaç sektöründe ve diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şunlar:

"AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi, Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İlko İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Liba Laboratuarları Anonim Şirketi, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret Anonim Şirketi, Merck Sharp Dohme İlaçları Limited Şirketi, Michael Page International Nem İstihdam Danışmanlığı Limited Şirketi, Panasonic Elektronik Satış Anonim Şirketi, Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi, Sanof İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SIFI İlaç Anonim Şirketi ve World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi."
Etiketler : rekabet kurulu ilaç soruşturma
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