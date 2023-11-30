Rekabet Kurulu'ndan ilaç sektörüne soruşturma
Kaynak: AA
Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
AA'da yer verilen habere göre, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilaç sektöründe ve diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şunlar: