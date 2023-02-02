VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
İngiltere Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı
"Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştı...
Dolugaz yeni araçları filosuna kattı
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uc, İstanbul'da gözaltına alındı
"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır"
"Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik"
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler
Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
AB'nin gelecek kışı atlatmak için gaz tüketimini düşürmesi gerektiği belirtildi
Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Filmi izleyicisiyle çekecek
Ferdi şarkısını yorumladı
Minikler sinemaya
Aşk paylaşımı
Hakarete 50 bin lira istedi
"İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda"
Yunanistan ve İtalya'da bazı ilaçları bulmakta zorluk devam ediyor
Diyanet, İslamiyet'i seçenler için 4 dilde rehber hazırladı
ABD, kadınlara baskı nedeniyle bazı Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor
02 Şubat 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 11:30:00

Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamanın, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Etiketler : rekabet kurumu google soruşturma
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Evgin'den Sezen şarkıları

Evgin'den Sezen şarkıları
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Demet'ten asillik dersi

Demet'ten asillik dersi
Apandisit ameliyatı oldu

Apandisit ameliyatı oldu
Kiloya takıntılı

Kiloya takıntılı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX