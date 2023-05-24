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24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:00:00

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım AŞ'ye devredilmesi işlemine koşullu izin verilmesini uygun buldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım AŞ'ye devredilmesi işlemine koşullu izin verilmesini uygun buldu.

Joy Global S.A.C.'ın paylarının belli bir oranının devralınması suretiyle ortak kontrolünün Mitsui&Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından Asisguard Savunma San. Tic. AŞ'nin kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Cvent Holding Corp'un tek kontrolünün Capstone Borrower Inc. aracılığıyla Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Cybereason Inc.'in tek kontrolünün SoftBank Group Corp. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Diversey Holdings Ltd'nin tek kontrolünün Olympus Water Holdings IV, LP aracılığıyla Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stablex Bilişim Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Borusan Araç Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Borusan Oto Servis ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Etiketler : rekabet kurumu devralma karar
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