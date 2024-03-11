Rekabet baskısı artıyor: Çin'de KAAN paniği!

Türkiye, 'KAAN' ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dört ülkeden biri oldu. Milli Muharip Uçak KAAN'ın bu başarısı, pazar paylarında kayba uğramak istemeyen ülkeleri endişelendirdi. Çin basını, KAAN'ın J-35 uçağı ticaretinde rekabet baskısı oluşturacağını yazdı.

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN gök vatanla buluştu.

Türk semalarındaki başarısı, ülkenin gururu olurken savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adımı atılmış oldu.

Gelişme, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı.

J-35'LERİN MÜŞTERİLERİNİ KAPMAK İSTER Mİ?

Bu endişe, Çin basınına "KAAN, J-35'lerin müşterilerini kapmak ister mi?" manşetiyle yansıdı.

Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker'deki haberde, Türkiye'nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

KAAN'ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı,, radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

Haberde, Türkiye'nin TB-2'de olduğu gibi KAAN'la da Çin'in silah satış payını alabileceği belirtildi.

Pakistan'la yapılan iş birliğinin hatırlatıldığı haberde, KAAN'ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı yaratacağı yorumu dikkati çekti.