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Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
03 Ocak 2024 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 21:09:00

Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

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İran lideri saldırı sonrası Türkiye ziyaretini ileri tarihe erteledi.

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Etiketler : iran reisi TÜrkiye
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