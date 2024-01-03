03 Ocak 2024 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 21:09:00
Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
İran lideri saldırı sonrası Türkiye ziyaretini ileri tarihe erteledi
Detaylar geliyor...
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