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07 Şubat 2024 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 17:12:00

Reisi: "ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur"

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgede ABD güçlerinin bulunmasına tepki göstererek, sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, İran devriminin 45'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da ülkedeki büyükelçilere hitap etti.

Reisi, "ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur. Sorunlar bölgedeki ülke yetkilileri tarafından çözülmelidir. Yabancı güçlerin bölgede bulunması sorunları arttırıyor." dedi.

Yaklaşık 4 aydır devam eden Gazze savaşında kazanan tarafın Filistin halkı olduğunu dile getiren Reisi, hedeflerine ulaşamayan İsrail'in ise başarısız olduğuna işaret etti.

Reisi, "ABD ve Batı'nın Filistin'in geleceğine müdahale etmemesi ve Filistin halkının geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İran Cumhurbaşkanı ABD güçleri bölge çözümü
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