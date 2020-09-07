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07 Eylül 2020 Pazartesi 19:37:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 20:33:00

Reina saldırısı davasında yeni gelişme! Katil Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kaynak: AA

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Reina saldırısı davasında saldırgan Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıld

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve 1'i polis memuru 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 1368 yıl hapse mahkum eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'u "kasten öldürmeye yardım", "Anayasa'yı ihlale yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklardan 11'inin tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bazı sanıkları "terör örgütü üyeliği" suçundan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

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