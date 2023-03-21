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21 Mart 2023 Salı 16:01:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 16:01:00

Rapor: Londra polis teşkilatı, kurumsal olarak "ırkçı ve kadın düşmanı"

Kaynak: AA

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İngiltere'de Londra Metropolitan Polisine yönelik yayımlanan raporda, teşkilat "kadın ve çocukları korumada başarısız" ve kurumsal olarak "ırkçı ve kadın düşmanı" olmakla itham edildi.

Mart 2021'de Sarah Everard adlı kadının, bir polis tarafından kaçırılıp tecavüz edildikten sonra öldürülmesinin ardından Londra Metropolitan Polisine yönelik inceleme başlatan Barones Louise Casey'in yayımladığı bağımsız rapor, polis teşkilatının "tamamen elden geçirilmesi" gerektiğini ortaya koydu.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası Üyesi Casey'in yayımladığı 363 sayfalık nihai raporda, Londra Metropolitan Polisinin kurumsal olarak "ırkçı, kadın düşmanı ve homofobik" olduğu belirtildi.

Teşkilatın liderlik kadrosunun, on yıllardır bu durumu kabul etmediği vurgulanan raporda, "ayrımcı ve zorba davranışların kökünü kazımakta sistematik başarısızlığa" dikkat çekildi.

Raporda, Sarah Everard'ı öldüren Wayne Couzens ve çok sayıda kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan David Carrick gibi çok daha fazla polis memurunun teşkilat bünyesinde olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Londra Metropolitan Polisinin, halkı "kadınları taciz eden polis memurlarından korumakta başarısız" olduğu ifade edilen raporda, kadın ve çocukların hak ettikleri koruma ve desteği alamadığının altı çizildi.

Teşkilatı düzeltmek için bir dizi tavsiyede bulunan Casey, raporunda, polis memurları Carrick ve Couzens'ın görev yaptığı birimin dağıtılması gerektiğini belirtti.

Raporda, teşkilatın farklı etnik gruplara ilişkin tutumuna da değinilerek, bu grupların polis memurlarınca yeterince korunmadığına dikkat çekildi.

Londra Belediye Başkanı: "Tüm sorumluluğu kabul ediyorum"

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, incelemenin bulguları konusunda tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirterek raporda yer verilen "teşkilatın tamamen elden geçirilmesi gerektiği" tavsiyesini hatırlattı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Mark Rowley'in liderliğinde teşkilatta reform yapılması ve tüm Londralılar için sağduyulu polislik hizmeti sunulması yönünde ilerleme kaydedildiğinden emin olduğunu belirtti.

Ancak yapılacak daha çok şey olduğunu kabul eden Braverman, teşkilata uygun olmayan memurların ortaya çıkarılması görevinin, "kabul edilemez daha fazla vakanın gün ışığına çıkacağı" anlamına geldiğini kaydetti.

Etiketler : Sarah Everard Polis Teşkilatı Müdürü Mark Rowley

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