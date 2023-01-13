İstanbul'un en büyüğü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Rami Kışlası kütüphane oldu: İstanbul'un en büyüğü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Tarihi Rami Kışlası kütüphane olarak açılıyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kütüphane Avrupa'nın sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak.

Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle açılıyor.

Kütüphane olarak yeniden yapılandırılan Rami Kışlası bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak. İstanbul Rami Kışlasının kütüphane olarak yapılandırılması fikri "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" çalışmalarına dayanıyor. 3 etap halinde projelendirilen Rami Kışlasının yenilenmesi işinde, aslına uygun yenileme çalışmaları, renovasyon (yenileme) uygulaması ve yeni inşa faaliyetleri bir arada yürütüldü.

BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ DE YER ALACAK

Bünyesinde bebek ve çocuk kütüphanesi, dijital kütüphane, gençlik kütüphanesi, ihtisas kütüphaneleri ile yetişkin kütüphanesi birimi bulunan Rami Kışlası Kütüphanesinde 5 müdür yardımcılığı altında toplam 21 birim bulunacak. Modern kütüphanecilik hizmetinin sunulması amacı ile Rami Kütüphanesinde 24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü, grup ve bireysel çalışma salonları ile kitap ve kitap dışı materyal ve dijital kaynaklar düşünüldü.

Rami İstanbul Kütüphanesinin orta alanı millet bahçesi olarak düzenlenmiş olup amfiler, okuma alanları, sahneler, çocuk oyun alanları, serbest etkinlik bölgesi, ortak çalışma alanları, sergi alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolu tasarlandı.

ATATÜRK ARAŞTIRMALARI İHTİSAS KÜTÜPHANESİ DE BULUNACAK

Rami Kışlası yerleşkesi içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları cami, mescit ve çocuk bakım odası da bulunacak. Rami Kütüphanesi kampüs şeklinde yapılandırması içinde Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Bilim Kurulu öncülüğünde Atatürk Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi ile Yazma eserlerin canlı izleme olanaklı onarım şifahane bölümleri de tasarlandı.

2,5 MİLYON KİTAP KAPASİTESİ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlası'nda milyonlarca kitap okurların istifadesine sunulacak. Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' olarak hizmete alınacak kışlada ayrıca yaklaşık 2,5 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor.

Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımına ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölye de alanda bulunacak.

BİN 240 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK

250 senelik geçmişi olan ve müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ile 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren kışladaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 TIR olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

RAMİ KIŞLASI'NIN TARİHİ

Kışla ilk olarak 1757-1774 yılları arasında 3. Mustafa döneminde yapıldı. Daha sonra 2. Mahmud 1828-1829 yılları arasında kışlayı yenileyip büyüttü. Yeniçeri ocağını kaldıran 2. Mahmud, yerine kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu bu kışlaya yerleştirdi ve kışla, Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası (Hz. Muhammed'in yardım edilmiş askerlerinin kışlası) adını aldı.

1836'da Mühendishane öğrencileri buraya taşınınca kışlanın adı bu kez Fünun-ı Harbiye-i Mansure olarak anılmaya başlandı.

Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası 1980'li yılların başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, dinlenme alanı yapılmak şartıyla devredildi. Bunun için çeşitli projeler hazırlansa da, hayata geçirilemedi ve kışla gıda toptancılarına tahsis edildi. Kışla uzun süre toptancılar tarafından kullanıldı.