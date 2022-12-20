Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 ramazan umresi turları için kayıtların başladığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasında, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek turlar için başvuruların e-Devlet kapısı ile il ve ilçe müftülüklerinden yapılacağı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanı manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı." ifadesini kullandı.
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