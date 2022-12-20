VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 15:30:00

Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 ramazan umresi turları için kayıtların başladığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasında, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek turlar için başvuruların e-Devlet kapısı ile il ve ilçe müftülüklerinden yapılacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanı manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı." ifadesini kullandı.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı 2023 ramazan umresi umre kayıt
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
Cem Karaca teklifi

Cem Karaca teklifi
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Şahmeran'a geri sayım

Şahmeran'a geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX