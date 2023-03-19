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19 Mart 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 12:30:00

Ramazan hilali önce Büyük Okyanus'ta görülecek

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülmeye başlanacağını bildirdi.

Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da görülebileceğini aktaran İşlek, "Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.

YURT İÇİNDE 38, YURT DIŞINDA 41 ŞEHİRDE HİLAL GÖZLEM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Kameri ay başlarını, yurt içi ve yurt dışındaki hilal gözlem noktalarıyla belirlediklerini açıklayan İşlek, "Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasıtasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak." dedi.

Hümeyra Nur İşlek, Diyanet tarafından tespit edilen namaz vakitleri, bayram namaz vakitleri, kameri ay başları ve hilal gözlemlerinin içinde yer aldığı 2023 takvimlerinin, Avustralya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her tarafına gönderildiğini kaydetti.

Diyanet tarafından basılan takvimin, yurt içinde 39, yurt dışında 25 olmak üzere 64 bölgede, 1454 şehrin imsakiye bilgilerini içerdiğini, ayrıca web sayfasında ve mobil ortamda yaklaşık 10 bin yerleşim yerinin namaz vakitlerini yayımladıklarını anlatan Hümeyra Nur İşlek, "Olmayan yerlerde de vatandaşlar bize mail veya telefonla ulaşarak talep ediyor, biz oraların koordinatlarını çıkartıp sisteme yerleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı ramazan hilali büyük okyanus

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