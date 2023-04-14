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14 Nisan 2023 Cuma 00:37:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 00:37:00

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak!

Kaynak: TRT Haber

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Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

Etiketler : ramazan bayramı otoyolları ankara istanbul izmir toplu taşıma ücretsiz

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