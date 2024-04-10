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10 Nisan 2024 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 08:03:00

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Başkentte vatandaşlar, erken saatlerde camileri doldurdu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle geldi. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Namazın ardından başkentliler, camide bayramlaştı.

Cami avlularında vatandaşlara tatlı ve çikolata dağıtıldı.

ADANA

Adana'da bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

İslam alemi ve tüm şehitler için dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.

MERSİN

Mersin'de çok sayıda vatandaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlarla bayramlaştı.

HATAY

Hatay'da da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de vatandaşlar, namaz için Selahattin Eyyubi Camisi'ne geldi.

Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua etti.

Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

Etiketler : bayram namaz ramazan
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