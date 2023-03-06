Ayasofya Camii'nde Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili'nde tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, yatsı namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen dualar ile kandil idrak edildi.

Uzun kuyruklar oluştu

Vatandaşlar, cami girişinde uzun kuyruklar oluştururken, girişler güvenlik ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kandil için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen ve Samsunlu olduğunu belirten Beytullah Gül, "Tabii ki burada bugün kandilimiz var ama çok acı bir deprem geçirdik. İnşallah Türkiye bir daha böyle bir depremle karşı karşıya gelmez. Allah beterinden korusun. Bugün burada bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine dua edeceğiz" dedi.