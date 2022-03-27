VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bosna Hersek Gazileri Türkiye Gençlik Vakfı'nda Gençlerle Buluştu
Türkiye'den dev savunma hamlesi
ABD'den olay Biden yorumu!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -27 Mart
Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 2021'de yaklaşık 5 katına çıktı
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü
İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Di...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi
Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasın...
Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor
Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık
Projeleri okuyor
Sushiler kadınlardan
Tamamen arabesk
Dijitale yeşil ışık
Konuşmak doğru değil
Mücevher Hadise'si
Doktor eşten tehdit mesajı
Popun kralı benim
"Çöküşü kendileri de görüyorlar"
'CHP katil' diyen HDP'li danışman
Sağanak yağmur geri geliyor!
27 Mart 2022 Pazar 12:17:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 12:17:00

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.

"Tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.

Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.

Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız." dedi.

Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, "Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var." diye konuştu.

Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : ramazan ORUÇ 3 AYLAR
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı
‘Özel Ders'e başladı

‘Özel Ders'e başladı
Çelik'ten hediye!

Çelik'ten hediye!
Z kuşağını yakaladı

Z kuşağını yakaladı
Yeni evinde ‘Güven'de

Yeni evinde ‘Güven'de
Kızım istedi söyledim

Kızım istedi söyledim
Küslük devam

Küslük devam
Biz hep bahardık

Biz hep bahardık
‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı

‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER