Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sinan Oğan yüzde 5,2 oy aldı.

50 İLDE BİRİNCİ ÇIKTI

Başkan Erdoğan yarışı 50 ilde önde tamamladı. Karadeniz'de ise tam bir Erdoğan rüzgarı esti. Karadeniz'de 18 ilin tamamı "Erdoğan" derken Bayburt'ta rekor oy geldi. Erdoğan Bayburt'ta yüzde 78.88 oranın da oy aldı. Bayburt, 2018 yılında yapılan seçimlerde yüzde 82'lik oy oranı ile rekor kırmıştı. Erdoğan Gümüşhane'de yüzde 74.42, Rize'de ise yüzde 72.81 oy alarak rakiplerine fark attı. Düzce yüzde de 68.6 ile Erdoğan sandıktan birinci çıktı.

İç Anadolu, geçmiş seçimlerde olduğu gibi Erdoğan'a desteğini bir kez daha gösterdi. Eskişehir dışında bütün illerde Erdoğan, seçimi önde götürdü. Erdoğan Yozgat'ta yüzde 72.66, Çankırı'da yüzde 72.14, Aksaray'da yüzde 71.53, Konya'da yüzde 68.94 gibi rekor oyla seçmenin teveccühünü kazandı.

DEPREM BÖLGESİNDE FARKI AÇTI

50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde seçimler buruktu. Ancak seçmen katılımı yüksekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oyların yüzde 71'ini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 22 oldu. Malatya'da da sandıktan birinci çıkan Erdoğan, oyların yüzde 69.40'ını aldı. Erdoğan Sivas'ta yüzde 69.40'la, Erzurum ise yüzde 68.59'la yarıştan zaferle ayrıldı.