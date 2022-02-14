Radyonun yıldızları ödüllerine kavuştu
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni"nde bu yıl 2. kez halk oylamasıyla yapılan seçmelerde, 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı Alem FM'den Serdar Gökalp olurken, Yılın En İyi Spor Programı ise Lig Radyo'dan Mehmet Ayan ile Ayan Beyan oldu.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında radyonun modası geçmeyen ve hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Radyo ile küçük yaşta tanıştığını belirterek, tanışma hikayesini anlatan Göksu, "Bizler hayatı iki boyutlu yaşarız. Hayat hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Hayatı bir mekansal olarak yaşarız, bir de duygusal olarak yaşarız." dedi.
Göksu, şehirlerin de insan hayatı gibi mekansal ve duygusal olarak inşa edildiğini, inşaatlar, parklar ve bahçeler yapmanın yanı sıra duygusal olarak da inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.
Radyonun insanların duygularına hitap eden en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayan Tevfik Göksu, "Radyonun merak etmeyin hiç modası geçmez, modası geçmeyecek ender şeylerden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.
İşte ödül alanların listesi:
Yılın En İyi Spor Programı: Ayan Beyan-Mehmet Ayan-Lig Radyo
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Duygu Atakan- Süper FM
Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı: Altay
Yılın En İyi Müzik Grubu: Orka Orkestrası
Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Emre Kaya
Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Radyo D
Yılın En İyi Show Programcısı: Doğancan Özadlı- Süper FM
Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı: Karakız- Radyo Ekin
Yılın En İyi Arabesk Radyosu: İstanbul'un Sesi
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Serdar Gökalp- Alem FM
Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor
Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo 45'LİK
Yılın En İyi Konuk Programcısı: Kadir Çetin- Number 1 Türk FM
Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Cem Radyo
Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri: Seçil Gören- Kral FM
Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM
Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: Pal Nostalji
Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Ayla Çelik
Yılın En İyi İnternet Radyosu: Slow Time
Yılın En İyi Radyosu: Aksaray Kral FM
Yılın En İyi Uluslararası Radyosu: 106.3 FM Azerbaycan
Yılın En İyi Şiir-Edebiyat Programcısı: Umut Öztürk- Radyo 7
Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı: Elif Ergün- Almanya Metropol FM
Yılın En İyi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo
Ömür Boyu Başarı Ödülleri ise şu isimlerin oldu:
Radyo 34-Sarı Şeker Sema
Radyo 7- Erkan Koç
Melih'in Sevgi Çemberi
Radyo Turkuaz- Utku Erdoğan
Kral FM-Afrikalı Ali
Süper FM-Cem Arslan
Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun
Radyo Turkuaz- Hop Dedik Ayhan
Kral FM- Gönül Dostu Şener
Karnaval Medya- Tolga Gündüz
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