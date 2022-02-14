Radyonun yıldızları ödüllerine kavuştu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında radyonun modası geçmeyen ve hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Radyo ile küçük yaşta tanıştığını belirterek, tanışma hikayesini anlatan Göksu, "Bizler hayatı iki boyutlu yaşarız. Hayat hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Hayatı bir mekansal olarak yaşarız, bir de duygusal olarak yaşarız." dedi.

Göksu, şehirlerin de insan hayatı gibi mekansal ve duygusal olarak inşa edildiğini, inşaatlar, parklar ve bahçeler yapmanın yanı sıra duygusal olarak da inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Radyonun insanların duygularına hitap eden en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayan Tevfik Göksu, "Radyonun merak etmeyin hiç modası geçmez, modası geçmeyecek ender şeylerden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.

İşte ödül alanların listesi:

Yılın En İyi Spor Programı: Ayan Beyan-Mehmet Ayan-Lig Radyo

Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Duygu Atakan- Süper FM

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı: Altay

Yılın En İyi Müzik Grubu: Orka Orkestrası

Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Emre Kaya

Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Radyo D

Yılın En İyi Show Programcısı: Doğancan Özadlı- Süper FM

Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı: Karakız- Radyo Ekin

Yılın En İyi Arabesk Radyosu: İstanbul'un Sesi

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Serdar Gökalp- Alem FM

Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor

Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo 45'LİK

Yılın En İyi Konuk Programcısı: Kadir Çetin- Number 1 Türk FM

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Cem Radyo

Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri: Seçil Gören- Kral FM

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM

Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: Pal Nostalji

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Ayla Çelik

Yılın En İyi İnternet Radyosu: Slow Time

Yılın En İyi Radyosu: Aksaray Kral FM

Yılın En İyi Uluslararası Radyosu: 106.3 FM Azerbaycan

Yılın En İyi Şiir-Edebiyat Programcısı: Umut Öztürk- Radyo 7

Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı: Elif Ergün- Almanya Metropol FM

Yılın En İyi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo

Ömür Boyu Başarı Ödülleri ise şu isimlerin oldu:

Radyo 34-Sarı Şeker Sema

Radyo 7- Erkan Koç

Melih'in Sevgi Çemberi

Radyo Turkuaz- Utku Erdoğan

Kral FM-Afrikalı Ali

Süper FM-Cem Arslan

Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun

Radyo Turkuaz- Hop Dedik Ayhan

Kral FM- Gönül Dostu Şener

Karnaval Medya- Tolga Gündüz