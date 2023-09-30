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30 Eylül 2023 Cumartesi 19:24:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 19:24:00

Radikal Ermeniler Türkiye konulu konferansı provoke etti: Azerbaycan'dan sert tepki!

Kaynak: AA

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Azerbaycan, ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferansa katılanlara saldırısını kınadı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konferansa katılan yetkililerin radikal Ermeni gruplar tarafından saldırıya uğramasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların etkinliğe katılanlara saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konferansa katılan yetkililerin radikal Ermeni gruplar tarafından saldırıya uğramasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

2. Karabağ Savaşı ve Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan ve Türk vatandaşlarına karşı saldırıların Ermenistan'ın etnik nefret ve hoşgörüsüzlük politikasının sonucu olarak yoğun ve sistematik hale gelmesinin ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının başarısızlığını ve bölgedeki yasadışı rejimin çöküşünü hazmedemeyen radikal Ermeni diasporası temsilcilerinin bu tür saldırıları suçtur ve cezalandırılmalıdır. Radikal Ermeni grupların ırk ayrımcılığı, nefret söylemi ve şiddet gibi unsurları içeren bu davranışları, uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmalı ve bu tür eylemlerin önlenmesi için ilgili devlet kurumları tarafından gerekli adımlar atılmalıdır."

Etiketler : Azerbaycan ermenistan provokasyon abd
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