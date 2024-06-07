VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
07 Haziran 2024 Cuma 21:28:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 21:28:00

'Rabbim zihin açıklığı versin'

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

YKS'ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin.

Etiketler : Başkan Erdoğan YKS Öğrenciler Üniversite Sınavı
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
70'lik oldu

70'lik oldu
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
2 ülke 1 klip

2 ülke 1 klip
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX