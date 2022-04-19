QUA Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı

Qua Granite Pazarlama Müdürü Seçkin Çağrıcı, sürdürülebilirliğe, doğaya ve çevreye verilen öneminin farkındalığı için bir araya geldiklerini belirtti.

Çağrıcı, ayrıca birçok sivil toplum ve yardım kuruluşunun yer aldığı bu koşuda yardımseverlik ve iyiliğe öncülük etmenin ve toplumdaki bir sorunu çözmek için bu platformda yer almanın önemini vurgulayarak, "QUA Granite Ailesi olarak bu yıl 17 Nisan'da İzmir Maratonu kapsamında Toplum Gönüllüsü gençler için iyilik peşinde koştuk. 4 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan bağış toplama kampanyasında gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarını, eğitimlerini ve projelerini desteklemek amacıyla yola çıktık. Doğaya, spora, eğitime, gençlere ve en önemlisi iyiliğe verilen bu değerin toplumda daha da yaygınlaşmasını gönülden diliyoruz ve destekliyoruz" açıklamasında bulundu.