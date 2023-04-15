PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde doğru giderken 7'li koalisyonda bakanlık tartışmaları açığa çıkmaya başladı. Gelen kulis bilgileri ile Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlık vereceği isimler netleşmeye başladı.

"AİLE VEYA DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun kimi bakan yapmak istediğini açıklayarak "Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'ini ismini vermiştim, biri Enerji Bakanı diğeri Adalet Bakanı olarak düşünülüyor diye. Şimdi son bilgiler geldi. Aileden sorumlu bakan için Selin Sayek Böke düşünülüyormuş. Kendisi Dışişleri Bakanı olarak da düşünülüyormuş, kadın ve yabancı dili kuvvetli olduğu için. Ancak; Aileden Sorumlu Bakanlığa daha yakın gibi duruyor. Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacak. Engin Özkoç çok güvendiği isimlerden biriymiş; İçişleri Bakanı olarak düşünülüyormuş." dedi.

PYD'YE "TERÖR ÖRGÜTÜ" DİYEMEMİŞTİ

Portakal'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na düşünülen CHP'li Selin Sayek Böke'nin YPG/PYD'ye 'terör örgütü' diyemediği açıklamaları yeniden gündeme geldi. 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

LGBT SAPKINLIĞININ SAVUNUCUSU

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de adı geçen Selin Sayek Böke'nin LGBT sapkınlığına destek veren, sapkınların sözde kutlama haftasında tebrik mesajları içeren sosyal medya paylaşımları da bulunuyor.

MUHARREM ERKEK'İN TERÖRE DESTEK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'nun kabine planlarındaki skandal isimler bununla da bitmiyor. Adalet Bakanı olarak düşünülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in de terörü öven sözleri hafızlardaki yerini koruyor. Muharrem Erkek terörü öven sözlerinde, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil, Ortadoğu da barışı tesis etmek zorundayız." ifadelerini kullanıyor.